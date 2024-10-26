Пятый сезон проекта "Неделя Моды. Сибирь" собрал тюменских дизайнеров

О продвижении отечественных брендов поговорили предприниматели в рамках V сезона проекта "Неделя Моды. Сибирь". В Тюмени собрались представители сферы креативных индустрий по разным направлениям: модельеры, дизайнеры одежды, стилисты и модели. В сентябре президент России утвердил план продвижения отечественных брендов, поэтому этот вопрос – актуальный для нашего времени.

В рамках панельной сессии на вопросы тюменцев ответили эксперты из Москвы. Почетным гостем встречи стала член союза дизайнеров Москвы, член ассоциации высокой моды модельер Элеонора Амосова. Гуру стиля рассказала тюменцам о своем пути становления, как она представила свои коллекции одежды более чем на 50 показах и о том, как развивать свой бренд через социальные сети и о других базовых инструментах развития.

Кроме того, модельер посоветовала тюменским дизайнером разработать концепцию бренда, опираясь на индивидуальность. Она отметила, что крайне важно иметь свою "фишку", будь то особая фактура тканей или фасон. Важным прикладным советом стало продвижение в социальных сетях. Эксперт подчеркнула, что интернет-пространство в современном мире помогает заявить о себе лучше, чем выступления на неделях моды.

Тюменцы смогли рассказать о своих брендах и задать интересующие вопросы, участники встречи интересовались, где найти инвесторов, начиная отшивать одежду и как не стать брендом-однодневкой. Кроме того, участники встречи обсудили маркетинг, рекламу и PR, - сообщает Тюменская область сегодня.

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