Молодые госслужащие отправятся на форум "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде

6 ноября в Нижегородской области стартует Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт". Тюменцы получат уникальную возможность профессионального развития на государственной и муниципальной службе. Подать заявку можно до 6 сентября на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Принять участие могут сотрудники госсектора, специалисты государственной и муниципальной службы, а также, студенты направления "Государственное и муниципальное управление" от 18 до 35 лет.

На форуме участники смогут улучшить профессиональные навыки и компетенции в области государственного управления, а также укрепить межрегиональные связи. Спикерами станут представители руководства федеральных органов исполнительной власти и ведущие эксперты в развитии кадрового потенциала и профессиональной культуры страны. Участники обсудят возможности карьерного роста и сформируют активное сообщество профессионалов государственного сектора.

Помимо этого, молодые специалисты объединятся и разработают проектные решения для улучшения механизмов работы на государственной и муниципальной службе.

Каждый участник имеет возможность попасть в кадровый резерв программы "ГосСтарт" и пройти обучение в круглогодичном молодежном образовательном центре в Нижнем Новгороде, сообщает КП-Тюмень.