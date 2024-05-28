Родители каждого пятого тюменского выпускника испытывают сильный стресс перед ЕГЭ

20% родителей 11-классников из Тюмени испытывают сильный стресс перед ЕГЭ — таковы данные исследования портала SuperJob.
49% родителей 11-классников из Тюмени утверждают, что переживают период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. 26% немного волнуются. Сильно нервничают 20%.
Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 32% родителей назвали относительно спокойным, 45% — легким волнением, 24% — сильным стрессом.
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители 11-классников, живущие в Тюмени.
Время проведения: 8—24 мая 2024 года
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