Родители каждого пятого тюменского выпускника испытывают сильный стресс перед ЕГЭ

12:30 28 мая 2024
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20% родителей 11-классников из Тюмени испытывают сильный стресс перед ЕГЭ — таковы данные исследования портала SuperJob.

49% родителей 11-классников из Тюмени утверждают, что переживают период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. 26% немного волнуются. Сильно нервничают 20%.

Состояние своих детей, сдающих ЕГЭ, 32% родителей назвали относительно спокойным, 45% — легким волнением, 24% — сильным стрессом.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители 11-классников, живущие в Тюмени.

Время проведения: 8—24 мая 2024 года

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