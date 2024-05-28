Родители каждого пятого тюменского выпускника испытывают сильный стресс перед ЕГЭ

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители 11-классников, живущие в Тюмени.

49% родителей 11-классников из Тюмени утверждают, что переживают период сдачи ребенком ЕГЭ относительно спокойно. 26% немного волнуются. Сильно нервничают 20%.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru