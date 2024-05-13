Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима поженились на Всероссийском свадебном фестивале

150 пар, в том числе из Тюменской области, официально стали семьями 12 мая на Всероссийском свадебном фестивале, который проходит на выставке "Россия". Тюменскую область на мероприятиях подставляют Максим Марковский и Александра Карпова из города Ишима

Под сопровождение симфонического оркестра пары официально зарегистрировали свой союз на Выставке "Россия". Церемония самого массового бракосочетания продолжилась традиционной передачей огня семейного очага "Сердце России". Его на Выставке зажгли в январе, когда президент Владимир Путин дал старт Году семьи. Огонь специально привезли из Мурома — родины святых Петра и Февронии. Затем молодожены исполнили свой первый танец под песню Юлианны Карауловой "Внеорбитные". Не обошлось и без свадебного торта — его приготовил известный кондитер Ренат Агзамов.

Начальник управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова пожелала молодоженам любви и хорошего настроения и призвала земляков влюбляться, регистрировать брак, чтить семейные традиции и создавать новые: