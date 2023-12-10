Тюменский фотограф ищет героев возраста 60+

Тюменский фотограф Юлия Садыкова ищет героев для социального проекта. Это должны быть пожилые люди, которые продолжают работать и ведут активную социальную жизнь.

"До середины января я буду формировать списки, а потом снимать каждого героя. Будут сделаны по две фотографии", - рассказала Юлия.

На создание проекта фотографа вдохновил опыт коллег из Хабаровска. Недавно Юлия ездила на съемки в пансионат для престарелых, где увидела информацию о проектах, реализуемых в стране в поддержку представителей старшего поколения и освещения проблемы эйджизма, сообщает АиФ-Тюмень.

"Меня заинтересовал проект из Хабаровска "Я так вижу!". Я связалась с авторами идеи, узнала не будут ли они против, если я в Тюмени повторю их опыт. Получила согласие и поддержку, теперь ищу геров", - говорит Юлия Садыкова.

Связаться с фотографом можно через ее страницу в социальных сетях.