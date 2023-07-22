Координаторы филиала Фонда "Защитники Отечества" работают с обращениями тюменцев

За 1,5 месяца работы к социальным координаторам филиала Фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области поступило 415 обращений.

В работу специалистами взято более 639 вопросов. Из них 99 касаются получения статуса ветерана боевых действий, 98 назначения мер социальной поддержки, 51 обращение связано с получением денежных выплат.

По всей России с июня 2023 года начали работу отделения Фонда "Защитники Отечества". Структура создана по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующий документ глава государства подписал 3 апреля 2023 года, напоминает Мегатюмень.