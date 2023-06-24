Ишимцы могут принять участие в семейном проекте и получить призы

В Ишиме началась регистрация на проект "Семейные выходные". В течение месяца семьи примут участие в творческих мастер-классах, посетят обучающие лекции, поучаствуют в спектакле и спортивной эстафете. Самые активные получат призы. Подать заявку можно до 11 июля.

Праздничное открытие проекта состоится 8 июля в 14 часов в Новом сквере у Детской школы искусств. Для детей проведут мастер-класс по созданию магнитов из гипса и интерактивное музыкальное мыльное шоу с аниматорами.

Программа проекта "Семейные выходные" начнется 15 июля в 15 часов с "Творческого выходного". На уличной площадке мультицентра "Моя территория" пройдет серия событий. Родители вместе с детьми раскрасят глиняные горшки и посадят растения, а также распишут футболки в стиле тай-дай.

22 июля в 15 часов в мультицентре состоится второй семейный выходной "Идейный выходной". Родители вместе с региональным экспертом Татьяной Обуховой пройдут "Батл идей" и поучаствуют в генерации событий на тему социальной проектной деятельности.

29 июля в 15 часов в кафе "Март" пройдет "Вкусный выходной": участники вместе с шеф-поваром приготовят пиццу и проведут семейный пикник в Фестивальном парке с готовыми блюдами.

5 августа в 16 часов в "Моей территории" состоится "Коммуникативный выходной", где взрослые прослушают лайт-спич об осознанном родительстве. Также семьи примут участие в шоу-игре "Родители глазами детей", где родители попытаются угадать, какой ответ дал ребенок на заданный вопрос.

12 августа в 15 часов в загородном парке "Норгород" пройдет "Спортивно-туристический выходной". Семьи Ишима прослушают лекцию о туризме, поучаствуют в спортивной эстафете, создадут и запустят воздушного змея, а также исполнят песни под гитару.

19 августа в 16 часов на площадке мультицентра пройдет финал проекта "Семейные выходные". Участники пройдут интерактивный квиз, дети покажут подготовленный спектакль, а также состоится итоговое награждение семей за участие в активностях проекта, сообщает КП-Тюмень.