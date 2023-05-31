В Тюмени пройдет творческая встреча с автором детских стихов Леной Четыркиной

В музее "Усадьба Колокольниковых" 3 июня в 17:00 пройдёт творческая встреча "Что ещё увидел ты?" с педагогом, автором замечательных рассказов и стихов для детей и про детей Леной Четыркиной.

Лена Четыркина также является руководителем литературно-художественной детской студии "Иллюстратор" и театра кукол "Чудеса на чердаке". В ходе встречи автор почитает свои стихи, которые, по ее мнению, "больше похожи на истории", расскажет о себе, поиграет с детьми в слова и рифмы и попробует вместе с ребятами сочинить стихотворение.

Предстоящая встреча в самом начале длительных летних каникул не только откроет для школьников, их родителей и преподавателей новое имя в тюменской литературе, но и, вдохновив ребят на творчество, подарит незабываемые впечатления.

Встреча состоится по адресу: ул. Республики, 20. Вход свободный, однако требуется регистрация по ссылке. Получить дополнительную информацию или забронировать место также можно по номеру: +7 (3452) 46-49-63. Возрастных ограничений нет.