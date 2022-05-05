Молодежный казачий центр открылся в Ишиме

Фото: telegram-канал Виктора Рейна

Первый в Тюменской области молодежный казачий центр начал свою работу в Ишиме. Открытие стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области, администрации Ишима и Отдельского казачьего общества Тюменской области.

По мнению присутствующего на открытии депутата Тюменской областной Думы Виктора Рейна, это событие важно и для местного казачества, и для молодежи города и района.

"Спрос на занятия в казачьих классах растёт. Ребята изучают историю казачества и России в целом, занимаются физической подготовкой, с удовольствием посещают мероприятия спортивной и патриотической направленности. Это радует", - написал Виктор Рейн в своем официальном telegram-канале.

Центр хорошо оснащен. По информации комитета по делам национальностей Тюменской области, в молодежном центре кроме учебных аудиторий будут организованы группы допризывной подготовки к военной службе казачьего профиля, спортивные секции, общественный музей "Оружие Победы", а также тайм-кафе "Хуторок".

"Главная задача такого обучения – привить подрастающему поколению добрые православные традиции, научить чтить историческую память, воспитать достойных, ответственных и сильных граждан, готовых в любое время прийти на выручку своим землякам. Здорово, что теперь у молодежи появилось еще одно место, где они могут собраться, обсудить общие интересы, найти единомышленников", - отметил Виктор Рейн.