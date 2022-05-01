Тематические прогулки, уличное искусство и интерактивные задания в гиде "Мартин, проводи" ждут тюменцев

Проект мультицентра "Контора пароходства" — интерактивный гид "Мартин, проводи" — возвращается с семью маршрутами. Также на лето запланировано появление нового формата с организованными группами и экскурсоводом.

Сейчас в чат-боте доступны маршруты "Стрит-арт" и "Стрит-арт 2021" — погружение в уличное искусство города и работы участников фестиваля "Морфология улиц". "За проезд передавайте" — истории для прослушивания в общественном транспорте, которые рассказывают, что в каждом решении и поступке человека есть смысл. "Вагончик тронется" — прогулка по ж/д вокзалу и его окрестностям с историями пассажиров и работников железной дороги. Чтобы пройти любой маршрут, нужно ввести в строке поиска Telegram @KontoraMartin_bot.

— В июне мы запустим прогулки с экскурсоводом по маршрутам, связанным со стрит-артом. Содержание и локации будут постепенно обновляться: в июле, например, можно будет понаблюдать за работой художников "Морфологии улиц 2022" и пообщаться с ними лично. Это будет новым форматом для нас. А пока ждем всех на прогулках с чат-ботом, — рассказала Виктория Киселева, менеджер проекта "Мартин, проводи" корреспонденту Мегатюмени.