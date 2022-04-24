Социальный проект "Голышманово цвета рассвета" выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив

раскрасок. На её страницах разместят контурные и полноцветные рисунки 15 достопримечательностей посёлка Голышманово. Реализацией идеи займутся юные художники под руководством педагога ДШИ Светланы Лебедевой. Первый опыт в стилизации рисунков и иллюстрировании они получили ещё в прошлом году. Тогда инициативную группу школы искусств с соцпроектом "Голышманово цвета рассвета" поддержал грантом местный благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ". Выпустили больше 30 книжек-раскрасок с 10 рисунками самых узнаваемых мест посёлка Голышманово и методическими рекомендациями. Эти изделия предназначались для детей с ограниченными возможностями здоровья. Партнёром проекта была коррекционная школа № 3. Теперь расширят аудиторию.

- Мы так вдохновились хорошими отзывами о нашей первой книжке-раскраске, что решили замахнуться на президентский грант. И художницам понравилось участвовать в проекте, - рассказывает педагог-организатор ДШИ Наталья Цепилова. - Проходной балл по конкурсу был 66, а у нас - 77,25. Нам выделили более 350 тысяч рублей, и школа искусств почти столько же средств вложит на реализацию проекта на условиях софинансирования.

Большая часть денег уйдёт на печать книжки-раскраски в тюменской типографии, на остальные приобретём наборы для художников и несколько мольбертов. В этот раз работать над эскизами будут вдвое больше воспитанников отделения изобразительного искусства. Хотим добавить в книжку-раскраску рисунки водонапорной башни, аллеи молодожёнов, парка отдыха, соснового бора, сквера пограничника, всего — 15 работ. Партнёрами проекта сейчас выступают голышмановский краеведческий музей и комитет образования.

Планируем оставить в новой книжке-раскраске прежние методические рекомендации по её использованию, и дополним сценарием краеведческого мероприятия.

Презентация нового издания книжки-раскраски состоится на традиционной августовской педагогической конференции. А на первое сентября её подарят 350 первоклассникам нашего округа, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.