В Тюмени стартует масштабный курс по искусству

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музейный комплекс им. Словцова в Тюмени с 16 апреля запускает дополнительную образовательную программу "Искусство самовыражения". Данный курс - настоящая находка для тех, кто хочет разбираться в искусстве, ведь он предполагает не только изучение теории, но и практику.

Участники встретятся с художниками, обсудят особенности живописи и освоят технику правополушарного рисования. Также участники посетят центр хранения музейный коллекций и попробуют себя в скетчинге. Узнают об особенностях создания скульптуры и инсталляции и под руководством современного художника представят инсталляцию на актуальную тему.

С помощью опытного мастера гончарного дела, используя методы ассоциации и трансформации, желающие создадут керамические изделия, примут участие в мастер-классе "Кастомизация", где освоят технику рисования по тканям. Материалы для всех мастер-классов предоставляются.

Курс включает в себя 18 занятий. Итогом занятий после защиты творческого проекта станет получение сертификата о прохождении курса. Стоимость участия в программе - 3500 рублей. Возможна оплата в рамках "Пушкинской карты". Приобрести билеты можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Подробности по телефону: +7 (3452) 45-35-90. Возрастная категория 12+