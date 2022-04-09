На военно-мемориальную экспедицию "Мы из будущего" в Тюмени выделили почти 500 тысяч рублей

499 тыс. 700 рублей направили на проведение военно-мемориальной экспедиции "Мы из будущего" в Тюмени по итогам конкурса по предоставлению муниципальных грантов. Участниками проекта станут 50 поисковиков от 10 до 20 лет.

Как рассказала пресс-секретарь Тюменского областного поискового центра Валерия Ивановская, проект совместит летний палаточный лагерь с военно-мемориальной экспедицией "Марш памяти". "Марш памяти" мы организовывали два года подряд для участников школьных и студенческих поисковых отрядов. Сейчас суть концепции такова, что дети, подростки и молодежь живут обычной жизнью в лагере с развлекательной и образовательной программой. Потом они оказываются в условиях быта военного времени — начинают жить по уставу, ходить постоянно в военной форме. Это сделано для того, чтобы ребята понимали, что чувствуют те, кто со школьного порога оказались на войне в 1941 году", — добавила она.

В мае, после празднования Дня Победы, авторы идеи приступят к решению организационных моментов, продумыванию плана мероприятий. Средства гранта потратят на административные расходы, питание, бытовые нужды, военное снаряжение, сообщает Тюменская линия.