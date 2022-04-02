Научно-практическая конференция "Тюменский край – жемчужина Сибири" состоялась в Истетском районе

ХХ районная научно-практическая конференция "Тюменский край – жемчужина Сибири" состоялась в Исетском народном краеведческом музее. Доклады представили ученики семи сельских школ, сообщает администрация Исетского района.

Всего ребята презентовали 12 научных работ на различные темы: от судеб земляков до исследования предметов народного промысла. Жюри оценило все работы. В итоге, в номинации "Этнография. Народная культура" первое место разделили Инна Быбина из Бархатовской средней школы и София Попова ученица Слобода-Бешкильской школы. В номинации "Военная история России"лучшей признана Мария Гусева из Бархатовской школы.

Победители и призеры награждены дипломами и подарками, сообщает Тюменская линия.