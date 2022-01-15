Футболисты МФК "Тюмень" выступят на Кубке Америки и ЕВРО-2022

Футболисты МФК "Тюмень" готовятся выступить на крупных международных соревнованиях. Матчи Париматч-Суперлиги продолжатся в феврале. Полевые игроки – капитан "Тюмени" Артем Антошкин, Сергей Абрамович и Иван Милованов - снова вызваны в сборную России по мини-футболу.

Напомним, Иван Милованов – первый в стране футболист, который провел за национальную мини-футбольную команду 100 матчей. Исторический рубеж тюменец достиг в сентябре 2021 года на 1/8 финала Чемпионата мира против сборной Вьетнама.

После учебно-тренировочного сбора в Москве сборная выступит на Чемпионате Европы-2022 по мини-футболу с 19 января по 6 февраля. Российские футболисты будут играть в Амстердаме с командами из Словакии, Хорватиии Польши 21, 25 и 29 января соответственно. Тем временем легионеры из "Тюмени" Лео Гужиэл и Бруно Таффи получили вызов от сборной Бразилии на Кубок Америки-2022 по футзалу, который пройдет в Рио-де-Жанейро с 29 января по 6 февраля. Соперники Бразилии - Уругвай, Колумбия, Эквадор, Чили. Игры Париматч-Суперлиги для "Тюмени" продолжатся в феврале, сообщает Вслух.ру.

Сначала в СК "Центральном" состоится перенесенный из-за Элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА 7-й тур - с "Синарой" из Екатеринбурга. Затем пройдет плановый 10-й тур – с "Газпром-Югрой". Перед новогодними каникулами "Тюмень" остановилась на 1-м месте в турнирной таблице. Мини-футбольный клуб вышел в Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА и Финал четырех Кубка России. Такие заслуги оценены по достоинству. Клуб стал лауреатом регионального конкурса "Спортивнаяэлита-2021" в номинации "Лучшая спортивная команда". Кроме того, МФК "Тюмень" номинирован название лучшего клуба мира по итогам 2021 года, а главный тренер Николай Иванов –на звание лучшего мужского клубного тренера. Самых ярких представителей мирового мини-футбола в 22-й раз выберет авторитетный международный портал омини-футболе Futsalplanet.com.