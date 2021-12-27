В Тюмени разработали заряжающийся от ЛЭП мультикоптер-разведчик

В ТВВИКУ разработали проект дрона, который может подзаряжаться от линий электропередачи и благодаря этому длительное время находиться в воздухе, сообщают "Известия" .

"Согласно реферату изобретения, оно представляет собой летательный аппарат с несколькими несущими винтами — мультикоптер. В его нижней части установлен размыкаемый кольцевой магнитопровод, которым дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки. Цель такого проекта — увеличить продолжительность полета как в мирное, так и в военное время, в частности, для разведки территории противника", - пишут "Известия" со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Роспатента.

Предполагается, что следить за работой дрона, наводить его на ЛЭП и обеспечивать замыкание устройства с линией электросети будет дистанционный оператор. Беспилотник заряжается в перевернутом положении и при этом может продолжать вести разведку, поворачивая установленную на нем камеру в нужную сторону. После зарядки двигатели коптера запускаются, и дрон возвращается к полету. Магнитопровод дрона можно будет также использовать для захвата и сброса полезных грузов.