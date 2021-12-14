Форум "Подростки, родители, Rock’n’roll" в четверг проведет итоговый эфир

Онлайн-эфиры форума "Подростки, родители, Rock’n’roll" шли регулярно в течение года. Их участники обсуждали актуальные для себя темы и с помощью экспертов искали ответы на острые вопросы. В четверг, 16 декабря, пройдет итоговый эфир.

В итоговом эфире примут участие эксперты, которые больше всего запомнились участникам и готовы еще глубже осветить актуальные темы, волнующие родителей, в том числе подростковую депрессию и агрессивные проявления.

"Обсудим неудобные темы, ответим на вопросы и поможем родителям найти ресурсы для того, чтобы помочь своим детям справляться с новыми ощущениями и эмоциями. Эфир будет очень динамичным, интересным и, несомненно, полезным каждому родителю!", - обещают организаторы.

Родители смогут задать вопросы ведущим региональным экспертам — врачу-психотерапевту Татьяне Раевой, психологам Регионального центра "Семья" Джамиле Достоваловой и Наталье Мурзиной.

Прямой эфир в формате онлайн пройдет с 18 до 20 часов здесь.