Ишимцев научат создавать авторские футболки

Бесплатный творческий мастер-класс "Авторская футболка" пройдет для жителей Ишима в мультицентре "Моя территория" 29 ноября. Начало мероприятия в 18:00 по адресу ул. Ленина, 7.

Участники мастер-класса узнают техники росписи на одежде и получат советы, как ухаживать за авторской вещью. Мастер-класс проведет победительница проекта "Творческий город" Елизавета Чикишева. Она подробно расскажет о преобразовании одежды и о том, какие материалы для этого нужны. Участникам необходимо принести новую или старую футболку, которую они будут кастомизировать (преображать). Для этого организаторы предоставят специальные краски и кисти.

"Кастом помогает человеку создавать индивидуальную и яркую вещь путем нанесения рисунков и нашивок. Это достаточно простой способ выделиться из толпы — тематику определяет каждый сам для себя, а необычные вещи всегда привлекают внимание окружающих. Участники события смогут не только создать свой неповторимый рисунок, но и в дальнейшем повторить эту практику у себя дома", — рассказала организатор мастер-класса Елизавета Чикишева.

Идея проведения мастер-класса появилась во время второй волны конкурса молодежных инициатив "Творческий город". Елизавета стала победителем и получила грант на реализацию проекта "Кастом футболки", пишет "Мегатюмень".

Для входа на мероприятие необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность.