В тобольскую студию автосвета едут из разных городов

Житель Тобольска Владимир Бронников при поддержке Центра занятости открыл студию по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств. Полученную финансовую помощь он направил на приобретение необходимого оборудования.

Субсидия в размере 192 тыс. рублей пошла на бытовой воздушный компрессор, стенд для диагностики и промывки автомобильных форсунок и другие необходимые вещи.

"Всегда любил заниматься автомобилями, подрабатывал между вахтами в этой сфере, и так повезло, что нашел свое призвание. Когда работал на заводе, то после выходных не было желания выходить на работу, было тяжело собраться с мыслями. Сейчас на работу я иду с удовольствием, с работы возвращаюсь довольный и с хорошим настроением", - поделился предприниматель.

Владимир Бронников поделился, что клиенты к нему приезжают даже из других городов: например, из Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска. Кто-то специально, а кто-то – проездом. Особой популярностью пользуются услуги по замене ламп, настройка и регулировка света фар, замена светодиодных линз, компьютерная диагностика электронных блоков управления автомобиля, установка сигнализации, шумоизоляция.

"Также мы оказываем услуги по выявлению, устранению и ремонту неисправностей. Разбор, сбор, снятие и установка деталей автотранспортных средств. Установка, замена, ремонт дополнительного оборудования", - добавил он.

В планах у предпринимателя расширяться, уже начали строить дополнительное помещение, пишет ИА "Тюменская линия".