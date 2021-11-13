Победители "Тюменской марки" поделились своими впечатлениями о конкурсе

Фото организаторов

Завершился 19-й конкурс предпринимателей "Тюменская марка–2021". Его финал подарил всем участникам мощный заряд положительных эмоций. В церемонии награждения приняли участие финалисты, их наставники и почётные гости.

Победителей в этом году было пять. По одному в каждой из номинаций конкурса. Первым получил приз "Лучший предприниматель" – Денис Тучин.

"Хочу поблагодарить, прежде всего, организаторов, которые помогали и в целом организовали этот конкурс, в частности, Светлану, нашего замечательного наставника, которая нас поддерживала, заряжала эмоциями и давала наставления", – поделился эмоциями основатель компании "Логикус" Денис Тучин.

Сто дней конкурса подарили участникам новый опыт, знания и полезные знакомства. А каждый победитель получил целевую субсидию в 400 тысяч рублей.

"Хочу сказать спасибо своему коллективу. Они работали, создавали, строили, и огромное им за этот труд спасибо. Спасибо городу, спасибо, что есть такая возможность о себе рассказать", – отметила руководитель лаборатории знаний ASTRA Ольга Закирова.

Кто станет победителем 2021 года, решала специальная комиссия. Членам жюри было непросто выбирать, удачных проектов было много. Многие компании принимали участие в "Тюменской марке" уже не первый раз, но именно в этом году для некоторых сбылась мечта о победе.

"В 2014 году мы уже были участниками "Тюменской марки", заняли второе место, и я тогда сказала – хорошо, что второе, потому что всё впереди. Сегодня мы заняли первое место, это не только моя награда, это награда всей моей команды", – рассказала директор компании "Семья", ресторана Nori Ирина Щепелина.

Тюменскому машиностроительному заводу в этом году исполнилось 75 лет. И победа в "Тюменской марке" стала отличным подарком на юбилей компании. "Если мы победили, признаны лучшим предприятием, значит, мы движемся в правильном направлении. Спасибо всем! И самое главное, спасибо организаторам конкурса", – поделился коммерческий директор компании "Тюменский машиностроительный завод" Сергей Чирков.

В финале наградили ещё и обладателя "Приза зрительских симпатий", которым стала стоматология "Аль-Дентис". Теперь все победители смогут в течение трёх лет размещать на своих товарах и предприятиях знак качества – "Тюменская марка - 2021" и радовать тюменцев своими товарами, услугами и продуктами.