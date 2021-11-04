В Тюменской области оказывают поддержку самозанятым

Более 2 тысяч безработных тюменцев смогли открыть свое дело с помощью специалистов тюменского Кадрового центра "Работа России" с 2012 года. Содействие самозанятости в регионе проводится поэтапно.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, для получения поддержки нужно составить бизнес-план, рассчитать финансовые затраты, успешно защитить проект перед комиссией и начать реализацию. Максимальный размер выплаты составляет 192 000 рублей.

Елена Фисюк по специальности финансист, умеет работать с цифрами и отчетностью. И тем не менее, ей пригодилась помощь специалистов Центра занятости при составлении бизнес-плана, приходилось несколько раз переделывать документы. Теперь она занимается дизайном интерьеров, дело уже приносит доход. Проработав в формате самозанятости более года, Елена понимает все плюсы и минусы. Она не жалеет о своем решении: высокая должность и достойно оплачиваемая работа не всегда дают человеку чувство внутренней удовлетворенности. Ей это удалось.