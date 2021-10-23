Тюменцы выбирают лучший бренд в рамках конкурса "Тюменская марка"

Более 5 тыс. человек приняли участие в интернет-голосовании за лучшее предприятие и микропредприятие в сфере производства и в сфере услуг конкурса "Тюменская марка-2021". Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.
"Конкурс "Тюменская марка" стал одним из брендов города и региона, причастных к этому проекту людей с каждым годом становится все больше. На мой взгляд, одно из преимуществ конкурса - готовность меняться каждый год", - отмечает член Тюменской Торгово-промышленной палаты, генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.
За 19 лет проведения конкурс обрёл свои традиции, но при этом остался современным. Это относится, прежде всего, к интернет-голосованию и к новинке этого года - шопинг-квесту "Марка удачи", к которому активно подключились горожане.
Отдать свой голос за какое-либо предприятие еще не поздно. Голосование продлится до 29 октября включительно на официальном сайте проекта.
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