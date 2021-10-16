Тюменцам рекомендуют белить деревья осенью

Специалисты рекомендуют тюменцам белить плодовые и декоративные деревья на садовых участках осенью. Важно делать это правильно.

Как рассказала руководитель "Академии садоводства" Нина Щербакова, побелка защитит дерево от активных солнечных лучей, которые прогревают ветки даже зимой.

"Внутри ствола есть сок, который на солнце оттаивает и начинает движение. А ночью, когда солнца нет, сок замерзает обратно. По законам физики, жидкость расширяется, из-за этого она повреждает сосуды ствола", – прокомментировала эксперт.

Наносить нужно не известь, а водно-дисперсионную краску. Ствол стоит белить до высоты вытянутой руки – примерно полтора метра. Скелетные ветви тоже можно покрасить.

Если на стволе есть раны, их нужно обработать раствором медного купороса, глубокие – садовым варом. После этого уже можно белить. В защите нуждаются и старые, и молодые деревья, пишет "Вслух.ру".