Тюменцы принимают участие во Всероссийском педсовете

Фото пресс-службы Минпросвещения России

Всероссийский экспертный педагогический совет проходит в Москве 9-10 октября. Тюменскую область представляют два педагога. В рамках мероприятия также состоится церемония награждения победителя конкурса "Учитель года-2021", им стала тюменка Екатерина Костылева.

Ожидается, что встреча будет посвящена Дню учителя и обсуждению роли и миссии учителя в современном мире. Участницей педсовета стала заместитель директора Мальковской школы Наталья Попова. Она поделилась собственным опытом работы в течении двух лет в составе ВЭПС: "Для меня работа в совете — это новые знания, новые компетенции. Помимо общих тем совещаний, я изучила опыт школ многих субъектов по формированию учебных планов, по работе с социальными сетями. Одна из тем прошлых заседаний была как раз связана с созданием в Интернет-пространстве образовательного контента, который будет интересным, полезным и составит конкуренцию популярным блогерам в Тиктоке".

В итоге обсуждения участники выявили наиболее успешные примеры работы педагогов с социальными сетями, составили ТОП, в который, в том числе, вошёл блог Натальи Поповой, сообщили в управлении образования Тюменского района.

Совещания в формате видеоконференции проходят ежемесячно. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов всегда дает слово желающим и прислушивается ко всем просьбам и комментариям. Обычная практика во время заседания совета - задать вопрос министру от своего коллектива или региона. В этот раз участники совета соберутся в Москве в очном формате.