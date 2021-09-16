Юбилейное представление цирковой студии "Икар" состоится в Тюмени

Увидеть уникальное шоу-спектакль "30 лет в Полете!" тюменцы смогут 18 ноября 2021 года в 18:00 в ДК "Нефтяник".

В маленьких историях объединились актерская игра с силой и грацией акробатов, лёгкость гигантских мыльных пузырей с полетом воздушных гимнастов, весёлые фокусы и эквилибр на грани человеческих возможностей, необычайная игра с тарелочками и гиганты на ходулях. Более сотни красочных костюмов и пятидесяти артистов!

Мероприятие пройдет при поддержке Департамента культуры Администрации города, Центра культуры и творчества "Тюмень", Тюменского концертно-театрального объединения.

Режиссерами-постановщиками представления выступают бессменные руководители студии "Икар": Татьяна Лях и Василий Лях. Студия занимается на базе Дома культуры "Орфей".

За время своего существования студия "Икар" неоднократно становилась победителем конкурсов и фестивалей циркового искусства. В их копилке достижений – серебро престижного международного конкурса "Цирк нашего детства" в Екатеринбурге, а также золото, серебро и бронза "Дельфийских игр". Кроме того, тюменский коллектив часто можно увидеть на телеэкранах в таких популярных и рейтинговых проектах, как – "Минута славы", "Синяя птица" и "Лучше всех".

Теперь у жителей и гостей города есть возможность своими глазами увидеть мастерство и талант артистов цирковой студии "Икар". Приобрести билеты на юбилейное шоу можно в кассах ДК "Нефтяник" или на официальном сайте. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей.