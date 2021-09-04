Тюменцы открывают бизнес при поддержке службы занятости

Производство мясных консервов длительного хранения открылось в Ишиме при организационной и финансовой поддержке местного центра занятости. Предприниматель получил на развитие дела 192 000 рублей.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в начале 2021 года Иван Корж обратился в службу занятости населения, сначала планировал совмещать работу и предпринимательство, но в итоге решил заниматься изготовлением тушенки и полностью погрузиться в любимое дело.

При регистрации в качестве ИП он получил финансовую помощь, средства позволили открыть производственный мини-цех и фирменный магазин товаров собственного производства. Бизнесмен получил лицензию, вся продукция имеет сертификат качества. Жители Ишима уже оценили консервы длительного хранения из мяса и рыбы, мясные каши, полуфабрикаты, а также шашлык, рубленое мясо, субпродукты и многое другое.

Отметим, программа содействия самозанятости безработных действует с 2012 года. За этот период финансовую поддержку на открытие собственного бизнеса получили более 2000 тюменцев. На 2021 год запланировано оказать финансовую помощь 126 гражданам. В настоящее время уже 104 из них открыли свое дело, в том числе 10 из Ишима и Ишимского района.