Тюменцы обсудят с астрономом полёты на Марс

Открытая лекция нового спикера проекта "КонцептХаб" астронома Владимира Сурдина состоится 28 августа в 13:00. Эксперт поделится планами о полётах на Марс и расскажет о ближайшем будущем космонавтики в целом.

Владимир Сурдин – старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернбернга, занимается просветительской деятельностью, является автором нескольких десятков книг по астрономии и астрофизике.

На лекции астроном расскажет о ракетах, на которых человек сможет летать на Марс, а также порассуждает со слушателями лекции о возможности Марса стать новым домом для человечества, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Проект "КонцептХаб" - это открытые и познавательные лекции, где спикеры и участники общаются на актуальные темы в неформальной обстановке. Реализуется при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.