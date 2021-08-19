В Тюменской области выявлено 74 случая бешенства животных

На территории Тюменской области за первое полугодие 2021 года выявлено 74 случая бешенства животных. Заболевание выявлено у лисиц, енотовидных собак, крупного рогатого скота, кошек, лошади, волка и рыси.

Установлены ограничительные мероприятия в 56 населенных пунктах, расположенных в Абатском, Заводоуковском, Ишимском, Ялуторовском и других районах Тюменской области, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся абсолютной летальностью (смертью). Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с больными животными в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Вирус, попав в организм, проникает в спинной и головной мозг вызывая тяжелые поражения центральной нервной системы. Клинические признаки болезни у животных это изменение голоса, судороги, параличи, слюнотечение, светобоязнь, нехарактерное поведение — агрессивность или ласковость, выпадение третьего века, поедание несъедобных предметов, нападение на объекты неживой природы.

В случае проявления клинических признаков бешенства у домашних животных и диких плотоядных необходимо сообщить в ближайшую государственную ветеринарную службу.