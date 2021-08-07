На лекции проекта "КонцептХаб" тюменцам расскажут об опасностях стресса

Научная журналистка и нейробиолог по образованию Ася Казанцева проведет для тюменцев онлайн-лекцию о борьбе со стрессом. Трансляция будет организована в социальных сетях в рамках проекта "КонцептХаб".

Лекция состоится 14 августа, начало в 13:00. Спикер расскажет о том, как жить со стрессом, чем он опасен, нужно ли с ним бороться и можно ли взять под рациональный контроль. Эксперт объяснит, от чего зависит первая реакция на опасность, почему стресс опасен для здоровья, и что помогает смягчить его воздействие.

Ася Казанцева закончила биофак СПбГУ, магистратуру по когнитивным наукам НИУ ВШЭ и магистратуру по молекулярной нейробиологии в Бристольском университете. Она написала несколько книг об иррациональном человеческом поведении, а также является лауреатом премии "Просветитель", пишет "Moi-portal.ru".

Напомним, проект "КонцептХаб" — это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы.