В Ишиме идет строительство новой спортивной площадки

Новую спортивную площадку в Ишиме сдадут в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Подрядчик уже проводит подготовительные работы по планировке территории.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы по благоустройству спортивной площадки ведутся на ул. Ершова, 97 в Ишиме. Согласно проекту, здесь появится зона для занятий воркаутом. Футбольное поле отремонтируют, установят новые ворота, обустроят беговые дорожки по периметру, возведут 3D-ограждение, пишет ИА "Тюменская линия".
Отметим, объект возводят в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда".
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