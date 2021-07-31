В Ишиме идет строительство новой спортивной площадки

Новую спортивную площадку в Ишиме сдадут в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Подрядчик уже проводит подготовительные работы по планировке территории.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы по благоустройству спортивной площадки ведутся на ул. Ершова, 97 в Ишиме. Согласно проекту, здесь появится зона для занятий воркаутом. Футбольное поле отремонтируют, установят новые ворота, обустроят беговые дорожки по периметру, возведут 3D-ограждение, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, объект возводят в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда".