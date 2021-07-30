Ко Дню города мост Влюбленных подсветят по-особенному

11:12 30 июля 2021
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Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

В честь празднования 435-летия Тюмени 30 и 31 июля пешеходный мост над Турой будет украшаться праздничной подсветкой. Полюбоваться ей жители и гости города смогут с наступлением темноты.

К каждому празднику мост Влюбленных зажигается по-своему, ко Дню города он переливается всеми цветами радуги. Создавать праздничное настроение горожанам помогает современная осветительная установка, позволяющая добиваться более 200 оттенков, сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Теги: День города , мост
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