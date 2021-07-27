Празднование юбилея Тюмени пройдет в онлайн-формате

С учетом сложившейся обстановки по заболеваемости коронавируса, а также рекомендаций Роспотребнадзора и оперативного штаба план празднования Дня города откорректирован, многие мероприятия пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

На набережной откроется выставка "Река истории. История реки". На ней будут представлены фотографии с краткой информацией об истории развития Тюмени как важнейшего центра судоходства и судостроения Сибири.

На площади 400-летия Тюмени организуют арт-променад "Река времени". Это собрание 3D-рисунков по историческим вехам города. Каждое изображение с QR-кодом для перехода на звуковую карту разных исторических периодов.

На Текутьевском бульваре выставка "Тайны старого некрополя" знакомит прохожих с историями частной жизни известных тюменцев, рассказывает о Тюмени XIX – начала XX вв.

Будут записаны и показаны спектакли уличных театров, а также спектакль-променад "Легенда реки". Вручение городских наград и праздничный концерт сотни пройдут в онлайне.

Салют в этом году посвящен присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести". Провести салют в честь этого события город обязан согласно федеральному закону. В этом году он состоится не на набережной, а в различных частях города.

День города ежегодно отмечается в последнюю субботу июля. Подробную информацию о праздновании и запланированных мероприятиях власти обещают опубликовать на официальном сайте администрации города.