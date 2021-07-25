Жителей и гостей Тобольска приглашают в тюремный замок на мастер-класс "Попилили"

Посетители Тюремного замка в Тобольске могут попробовать научиться художественному выпиливанию из дерева. В воскресенье, 25 июля, с 16:00 до 18:00 в рамках мероприятия "Театр в периметре" на территории замка состоится мастер-класс "Попилили", участники которого изготовят сувениры из дерева.

Мастер-класс ориентирован на возраст от 12 лет и старше. Участникам не нужно ничего приносить с собой — все материалы предоставят сотрудники музея. Предварительная запись обязательна, пишет "Тюменская область сегодня".