Жителей и гостей Тобольска приглашают в тюремный замок на мастер-класс "Попилили"

Посетители Тюремного замка в Тобольске могут попробовать научиться художественному выпиливанию из дерева. В воскресенье, 25 июля, с 16:00 до 18:00 в рамках мероприятия "Театр в периметре" на территории замка состоится мастер-класс "Попилили", участники которого изготовят сувениры из дерева.
Мастер-класс ориентирован на возраст от 12 лет и старше. Участникам не нужно ничего приносить с собой — все материалы предоставят сотрудники музея. Предварительная запись обязательна, пишет "Тюменская область сегодня".
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