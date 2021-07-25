Жителей и гостей Тобольска приглашают в тюремный замок на мастер-класс "Попилили"

09:39 25 июля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Посетители Тюремного замка в Тобольске могут попробовать научиться художественному выпиливанию из дерева. В воскресенье, 25 июля, с 16:00 до 18:00 в рамках мероприятия "Театр в периметре" на территории замка состоится мастер-класс "Попилили", участники которого изготовят сувениры из дерева.

Мастер-класс ориентирован на возраст от 12 лет и старше. Участникам не нужно ничего приносить с собой — все материалы предоставят сотрудники музея. Предварительная запись обязательна, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: мастер-классы , промыслы , творчество , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2021