Музейный комплекс им. Словцова приготовил насыщенную программу к 435-летию Тюмени

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Уже через на следующей неделе город Тюмень отметит свой 435-ый день рождения. В честь этой знаменательной даты музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63) приготовил для жителей и гостей областной столицы насыщенную культурную программу, охватывающую сразу несколько дней. Горожан ждут разнообразные мастер-классы, интеллектуальные игры, развлекательные программы, поэтический вечер и экскурсии на двухэтажном автобусе.

Стартует праздничная программа 29 и 30 июля. В 20:00 и 21:00 тюменцев приглашают на автобусную экскурсию "Ночь. Улица. Фонарь… Автобус". Во время вечернего путешествия участники посетят старинные кварталы Тюмени, порой новой и незнакомой.

Экскурсанты увидят город с необычного ракурса, полюбуются на вечерние огни Моста влюбленных и набережной, Цветного бульвара, Площади памяти, узнают интересные истории о городе, развлечениях тюменского купечества, где в Тюмени находится памятник Григорию Распутину и есть ли в областной столице улица в честь первого водопровода Сибири. Экскурсия стартует от остановки "Набережная". Стоимость билета на первый этаж - 250 рублей, на второй - 350 рублей для взрослых и 250 рублей для детей до 14 лет. Возрастная категория 12+.

В субботу и воскресенье, 31 июля и 1 августа, на первом этаже музейного комплекса будет работать выставочный проект "Прогулки по Тюмени". Проект объединяет художников нескольких поколений, различных стилистических и жанровых ориентаций. Визуальный художественный ряд образов прошлого бережно зафиксирован живописцами ХХ века. В одном пространстве будут взаимодействовать и дополнять друг друга произведения традиционные и новаторские, формируя представление о динамическом движении и связи исторических эпох. Вход на выставку свободный! Возрастных ограничений нет.

В субботу, 31 июля, в 12:00 детей и взрослых приглашают на занятие семейного лектория "Арт-Фонарь". В день рождения лучшего города Земли участники, конечно же, будут говорить о Тюмени - какой её видели художники разных времён. На занятии "Тюмень. Образ в искусстве: История и современность" гости музея обсудят репродукции картин тюменских художников, посвященных первому сибирскому городу, посетят выставку "Прогулки по Тюмени" и своими руками сделают открытку "435 лет Тюмени". Стоимость билета для детей - 100 рублей, один взрослый билет сопровождающему - бесплатно, билет для второго сопровождающего - 50 рублей. Возрастная категория 0+.

В 14:00 стартует детская игровая программа "Назад в прошлое". Посетить её можно будет в детском центре "Музейляндия". Дети и их родители погрузятся в атмосферу увлекательных телепрограмм: "Умники и умницы", "Зов Джунглей", "Галилео", "Звёздный час". Участников ждут загадки и необычные факты о Тюмени, весёлые конкурсы и игры. В конце каждый участник смастерит себе сувенир на память. Стоимость детского билета 200 рублей, детского - 100 рублей. Возрастная категория 0+.

Также 31 июля пройдут оригинальные мастер-классы. В рамках занятия "3D открытка" ребята создадут объёмные открытки с видами Тюмени (стоимость участия - 100 рублей). А на мастер-классе "Стеклянная сказка" любой желающий сможет смастерить своими руками панно в технике витраж с памятниками областной столицы (стоимость - 200 рублей). Возрастных ограничений нет, подробности и запись по телефону детского центра "Музейляндия": 45-35-90.

Участники старше 12 лет могут принять участие в интеллектуальном #СловцовКвизе "Тюмень: история, традиции, современность". Он состоится 31 июля в 15:00 и 15:30 на уличной площадке перед музеем. Игра будет посвящена традиционным промыслам и ремёслам Тюменской области, и все вопросы будут связаны с народными "брендами" региона: сибирское ковроткачество, гончарное ремесло, урало-сибирская роспись и тому подобным. Вход свободный!

В 16:00 стартует экскурсия-игра "Модное народное" на выставке "Этно-палитра Сибири". Дети и их родители узнают не только о разнообразии народных костюмов жителей Сибири, но и запомнят названия некоторых элементов традиционной одежды, а также проверят свою наблюдательность и попробуют силы в качестве дизайнера народного костюма. Стоимость участия 100 рублей, взрослым потребует дополнительно приобрести билет на выставку ценой 150 рублей. Возрастная категория 6+.

А в 17:00 начнется поэтически-музыкальный вечер "Город 435" от современных поэтов и музыкантов из Тюмени, Екатеринбурга и Кургана, которые расскажут слушателям свои истории о жизни в городе. Гостей музея ждут: мелодекламация, искусство изречённого слова, абстрактный рэп и ритмическая поэзия - всё, что связано со словом, ибо слова дают нам силу. Мероприятие пройдёт на уличной площадке перед музеем, вход свободный! Возрастная категория 12+.

В воскресенье, 1 августа, в 16:00 тюменцев вновь ждут интеллектуальные баталии. На сей раз в рамках нового квиза "Тюмень: история, традиции, современность" участников ждут вопросы об истории, культуре и современной жизни Тюмени, которые позволят участникам игры по-новому взглянуть на свой город. Участие платно, стоимость 200 рублей, для льготных категорий граждан стоимость билета 150 рублей. Встреча пройдет в колонном зале музейного комплекса им. Словцова, возрастная категория 12+.

Завершится праздничная программа так же, как и начиналась, - автобусной экскурсией. В воскресенье, 1 августа, в 12:00 и 14:30 тюменцев ждёт программа под названием "От острога до столицы". Это обзорная экскурсия по исторической части Тюмени – первого русского города за Уралом, об удивительных фактах, самых заметных событиях в его истории, площадях и скверах, об известных людях города: купцах Колокольниковых, Текутьеве, промышленнике Машарове и других.

Участники увидят характерные черты "старой" и "новой" Тюмени: купеческие особняки XIX–начала XX в., величественные храмы и Свято-Троицкий мужской монастырь (старейший памятник архитектуры города), Тюменский драматический театр и набережную, Мост влюбленных и многое другое. Посетив экскурсию, можно открыть для себя свою Тюмень или полюбить ее еще больше.

Экскурсия стартует от от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Стоимость билетов на первый этаж автобуса - 350 рублей, на второй - 450 рублей. Для лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), детей до 14 лет и инвалидов стоимость составит 250 рублей за место на 1 этаже и 300 рублей – на втором. Возрастная категория 6+