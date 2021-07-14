Многодетные малоимущие семьи в Тюменской области получат субсидии при газификации жилья

Более 60 млн рублей будет выделено муниципалитетам Тюменской области для частичного возмещения расходов на оплату газификации жилья многодетных малоимущих семей.
По инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора соответствующие изменения внесены в региональный закон "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями". Такое решение единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на заседании 14 июля. Финансовую поддержку для подключения жилых домов к газовым сетям смогут получить 1 267 многодетных малоимущих семей. Стоимость подключения, которая составляет 48,29 тыс. рублей, будет субсидироваться из регионального бюджета.
Кроме этого, субсидия 43 льготным категориям граждан на внутридомовую газификацию будет увеличена с 40 до 60 тыс. рублей на домовладение.
В 2021 году на мероприятия по газификации в Тюменской области будет направлено 542 млн рублей. Планируется построить 234 км газовых сетей и более 8 тыс. газопроводов-вводов к жилым домам.
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