В Тюмени нашли подростка, который потерялся 4 июля

Фото - https://tyumen.sledcom.ru

15-летнего Платона Белоусова искали в пригороде Тюмени с 4 июля. 10 июля юноша нашелся. Он заблудился в лесу и ждал помощи.

Подростка сегодня около 11:00 в поле у Тараскуля обнаружили два местных жителя, ехавшие в поселок на мотоциклах. Юноша не ориентировался на местности и несколько раз менял направление.

В СК сообщили, что следователи побеседовали с мальчиком. Он рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями, найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний. В настоящее время он направлен для осмотра в медицинское учреждение.

В поисках подростка, потерявшегося вблизи деревни Падерина Тюменского района, участвовали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и Главного управления МЧС России по Тюменской области, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, представители поискового отряда "Белая Сова", местные жители, спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования. Тюменские спасатели, помимо поиска в лесных массивах, провели водолазное обследование ближайшего водоема.