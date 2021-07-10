Тюменцев призывают быть осторожными при выборе мест для купания

Купаться в реках и озерах, которые не прошли проверку, - опасно для здоровья. В воде может содержаться большое количество патогенных или условно-патогенных микроорганизмов: кишечная палочка, стафилококки, сальмонеллы.

"Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы, например, те же рота- или аденовирусы, не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться. Специфической профилактики острых кишечных инфекций не существует. Во время отдыха на воде основная мера безопасности – не заглатывать воду. Особенно важно научить этому правилу детей", - пояснил врач-инфекционист Областной инфекционной клинической больницы Евгений Пятинов.

Кишечная инфекция сопровождается рвотой, многократным жидким стулом, повышением температуры. Самым серьезным осложнением является обезвоживание, особенно у детей первого года жизни, пишет "АиФ - Западная Сибирь".