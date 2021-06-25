В Тюмени покажут экранизацию повести Василия Аксенова "Коллеги"

Афиша: ТМПО

Традиционный кинолекторий "Образ врача в отечественном кино" состоится в это воскресенье, 27 июня, в музейном комплексе им. Словцова. Участники просмотрят фильм Алексея Сахарова "Коллеги" (1962 год) и обсудят "врачебную" тему в оттепельном кино.

Фильм "Коллеги" является экранизацией одноименной повести Василия Аксенова, врача и писателя из поколения шестидесятников. В этой повести явно проступает недавнее медицинское прошлое автора и присутствуют автобиографические элементы. Герои повести – три молодых врача, только что окончивших Ленинградский мединститут.

Человек, идущий своим, а не предписанным путем. Именно этот тип героя — человека вопрошающего, ищущего свой путь — в годы оттепели возрождается, закрепляется в нашем искусстве, в том числе на экране, и уже не покидает его до конца советского периода. В качестве лектора выступит опытный киновед Наталья Соколова. Она подробно расскажет о творчестве кинорежиссера Алексея Сахарова и об истории создания фильма.

В конце встречи всех ждет просмотр художественного фильма "Коллеги" (1962). Кинолекторий начнет свою работу в 15:00 по адресу: ул. Советская, 63. Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72. При посещении музея не забудьте взять с собой защитную маску. Возрастная категория 6+