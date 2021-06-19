Пять новых стрит-артов создадут в Ишиме

Новые стрит-арты появятся в Ишиме в рамках проекта "Линии города". К работе художники приступят 15-20 июля.

"С лидерами городской молодежи и представителями культурной сферы мы обсудим, в рамках какой концепции будут действовать художники. После того, как появится несколько вариантов, посоветуемся с жителями районов, в которых будут рисовать стрит-арты", – сообщил руководитель ишимского мультицентра "Моя территория" Павел Ханжин.

Рисовать стрит-арты будут местные и приезжие художники. Совместная работа позволит ишимским артерам набраться опыта, пишет "Вслух.ру".

У каждого жителя Ишима есть возможность предложить стену или объект, на котором появятся рисунки. Для этого нужно указать адрес места и прикрепить фотографию. Сделать это можно, отправив заявку на почту мультицентра mt.ishim.19@gmail.com.