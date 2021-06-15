В Тюмени состоятся дискуссии открытого лектория "Культура 2.0"

В Тюмени 16 и 17 июня пройдут дискуссии открытого лектория "Культура 2.0". Представители крупнейших музеев и культурных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Твери, а также Бельгии и Великобритании обсудят исследования аудитории современного музея, форматы работы с посетителями и роль культурных институций в городском развитии.

16 июня на дискуссию "Стратегии и методы исследования аудитории музея" приедут спикеры из Музея современного искусства "Гараж": руководитель департамента по работе с аудиторией Егор Санин и руководитель отдела по работе с аудиторией Варвара Корнеева, а также заведующая отделом "Дом-музей Б. Л. Пастернака" при Государственном литературном музее Ирина Ерисанова. Онлайн к дискуссии присоединится Кристина Листер из Великобритании, маркетинговый консультант и содиректор платформы для сотрудников музеев Museum Freelance. Спикеры расскажут, почему посетители музея не хотят быть пассивными созерцателями культурных ценностей, как культурному учреждению найти свою аудиторию и понять ее интересы и мотивации.

На следующей дискуссии "Школа – подросток – музей: вместе или каждый сам по себе?" 16 июня выступят Наталья Гомберг, начальник отдела по работе с молодежью и волонтерами Пушкинского музея, Максим Буланов, тьютор, эксперт лаборатории социокультурных образовательных практик Московского городского педагогического университета. Онлайн к дискуссии подключится эксперт из Бельгии, Лод Вермерс, сотрудник научно-исследовательского института труда и общества Лёвенского католического университета. В течение последних тринадцати лет Лод участвовал в многочисленных исследовательских проектах в области непрерывного обучения взрослых, дополнительного образования в сфере искусства, культуры, языкознания. Вместе эксперты обсудят, как школа и музей могут создать культурно-образовательную программу для подростков, как организовать площадку для творческого самовыражения молодых людей.

17 июня Открытый лекторий продолжит свою работу в Тюмени, первая дискуссия этого дня – "Роль культурных институций в городском развитии". Спикеры: основатель и креативный директор Центра современной культуры "Рельсы" Анна Кудрявцева, заведующая отделом развития Музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" Любовь Кравчина, генеральный директор Централизованной библиотечной системы Западного административного округа Москвы Ольга Орлова, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко. Эксперты имеют большой опыт организации крупных событий и культурных проектов. На дискуссии они разберут, почему именно культурные учреждения способны сформировать положительный образ города, изменить городскую инфраструктуру и привлечь туристический поток.

Заключительным мероприятием 17 июня станет дискуссия "Местное население и культурные учреждения: практики взаимодействия", на ней встретятся такие эксперты, как Оксана Мокеева, заместитель директора по развитию Музея истории Екатеринбурга, Александра Петрова, заведующая Дома-музея Ф. И. Шаляпина, Ольга Пугач, старший администратор отдела развития и реализации проектов Музея-заповедника "Царицыно, Петр Мансилья-Круз, директор Музея М. А. Булгакова. Спикеры расскажут, как превратили свои музеи в площадки для культурного взаимодействия и обсуждения социальных проблем, как работают с аудиторией, какие дополнительные функции должен выполнять современный музей.

Подробное расписание всех мероприятий Открытого лектория "Культура 2.0" опубликовано на сайте.