В преддверии Дня города в Ялуторовске началась акция "Наши земляки"

Акцию "Наши земляки" запустили в Ялуторовске в преддверии Дня города. Жителям предлагают рассказать об интересных, талантливых и знаменитых земляках. Это могут быть люди, которые живут по соседству или же известные на всю страну, чьи имена носят улицы.

Участники могут написать статью, эссе, рассказ, стихотворение. Одно из основных условий — достоверность фактов. Лучшие работы после рассмотрения рабочей группы будут опубликованы в СМИ Ялуторовска, а также в социальных сетях.

Материалы для участия в акции нужно направить до 30 июня по электронной почте: yal.kultura@mail.ru с пометкой "Наши земляки". Здесь же до 14 июня принимают фото от участников акции "Деревянный город. Сохраним наследие вместе". Жители могут поделиться фотографиями своих домов (возможно, уже утраченных). Либо сделать красивые кадры на улочках с деревянными строениями в наши дни. Работы будут размещены в рамках фотовыставки, которая откроется в День города 26 июня, пишет "Вслух.ру".