Для детей-инвалидов из центра "Творчества" устроили праздник с полезными угощениями от компании "Золотые луга"

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Праздник ко Дню защиты детей устроили для воспитанников Центра детей-инвалидов и сирот "Творчество". 29 мая для ребят организовали утренник, а приятным сюрпризом стало вкусное и полезное угощение от компании "Золотые луга".

"К сожалению, не всем малышам и больным детям можно кушать торты, пиццы, пить газированные напитки, но зачастую именно эти продукты приносят спонсоры на детские праздники. Мы же хотели, чтобы ребята получили полезные угощения на чаепитии. И это, без сомнения, свежая молочная продукция от местных производителей. Тогда мы обратились в компанию "Золотые луга", с которой сотрудничали и раньше. Руководство предприятия откликнулось и решило поучаствовать в организации нашего мероприятия", - рассказала председатель совета Центра "Творчества" Людмила Бочарникова.

Сотрудники компании передали 150 упаковок кисломолочной продукции торговых марок "Живи здорОво!" и "Золотые луга" для детей на утреннике. Полезные напитки тут же поставили на стол, чтобы ребята могли в течение всего праздника пить йогурт, биопростоквашу, снежок. Еще 50 упаковок биопростокваши передали семьям больных детей.

Отметим, центр "Творчество" уже больше 20 лет занимается социальным сопровождением детей-инвалидов, оказывает материальную, психологическую, педагогическую и социальную поддержку. Деятельность организации направлена на развитие их творческого потенциала и коммуникативных способностей, психологического оздоровления, на интеграцию детей-инвалидов в общество как полноценных граждан.

"День защиты детей для нас – особый праздник, ведь именно дети так любят нашу продукцию. 1 июня мы всегда стараемся принять участие в общегородских и развлекательных мероприятиях для ребят. В этом году компания решила совместить организацию детского праздника и благотворительность, поддержав тех, кто особенно нуждается в радостных моментах, поощрении и доброте. Надеемся, что наши полезные и натуральные кисломолочные напитки придадут им сил и вдохновения на новые творческие свершения! Возможно, это станет нашей новой доброй традицией", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.