Юных пациентов тюменской больницы поздравят с Днем защиты детей

18:54 30 мая 2021
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pixabay.com

Благотворительный фонд "Сила добра" организует праздничное мероприятие в честь Дня защиты детей для 160 юных пациентов Областной больницы №1 в Тюмени.

"Подобные акции проводим уже в течение трех лет, украшаем палаты шариками, дарим подарки от благотворителей, поднимаем настроение. 120 ребят смогут порисовать на воде в ходе интерактива, остальным детям со сложными диагнозами подарки передадут медицинские работники", - сообщила координатор проектов фонда Гульшат Хайруллина.

Для детей подготовили альбомы, раскраски, карандаши, брелоки и другие приятные мелочи, которые скрасят ребятам необходимость соблюдать постельный режим, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: больница , волонтеры , День защиты детей , дети , праздник
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