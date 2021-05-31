Юных пациентов тюменской больницы поздравят с Днем защиты детей

Благотворительный фонд "Сила добра" организует праздничное мероприятие в честь Дня защиты детей для 160 юных пациентов Областной больницы №1 в Тюмени.

"Подобные акции проводим уже в течение трех лет, украшаем палаты шариками, дарим подарки от благотворителей, поднимаем настроение. 120 ребят смогут порисовать на воде в ходе интерактива, остальным детям со сложными диагнозами подарки передадут медицинские работники", - сообщила координатор проектов фонда Гульшат Хайруллина.

Для детей подготовили альбомы, раскраски, карандаши, брелоки и другие приятные мелочи, которые скрасят ребятам необходимость соблюдать постельный режим, пишет ИА "Тюменская линия".