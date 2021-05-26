В Тюменской области ликвидировали десять лесных пожаров

По данным Тюменской авиабазы, ща последние сутки в Тюменской области зафиксировано 2 новых лесных пожара на общей площади 2,3 га. Количество действующих лесных пожаров, в том числе локализованных — 17. Также за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров на общей площади 2646,61 га.

С 11 мая в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. Зоны чрезвычайной ситуации устанавливаются в границах лесов Тюменской области, территории населенных пунктов в них не входят.

Согласно постановлению губернатора Тюменской области от 10 мая "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами" с 11 мая въезд в леса и их посещение под запретом. Исключение – для транспорта и граждан, задействованных на тушении лесных и ландшафтных пожаров.