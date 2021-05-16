Голышмановском городском округе начался сезон ремонта дорог

Дорожно-строительный сезон в Голышмановском городском округе стартовал 4 мая. Работники местного участка ДРСУ-4 приступили к исполнению сразу двух муниципальных контрактов в посёлке Голышманово.

Запланировано благоустроить прилегающую территорию у краеведческого музея и построить дороги в пяти переулках, общая протяжённость которых составляет почти 1,5 км. В трёх из них уже ведутся ремонтные работы. По смете предусмотрена укладка железо-бетонных плит, водопропускных плит и обустройство съездов к каждому двору. Ещё в двух переулках дорожники начнут работы сразу после поставки строительных материалов.

Кроме того, работники ДРСУ-4 капитально ремонтируют дорогу областного значения Голышманово-Шулындино. Обновят более 7 км повреждённого дорожного покрытия. На эти цели выделено 130 млн рублей из регионального бюджета, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

К новому сезону на предприятии капитально отремонтировали асфальто-укладчик, закупили новые мини-погрузчик, два самосвала VOLVO с прицепами и средства малой механизации — виброплиты и швонарезчики. В коллективе ДРСУ-4 трудятся 95 человек, временных работников не планируется нанимать.