В Тюменской области развивают направление ранней помощи детям

В Тюменской области ранняя помощь детям оказывается на базе 23 организаций социального обслуживания населения. В течение мая и июня их специалисты повысят квалификацию и пройдут обучение по данному направлению

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, курс повышения квалификации состоит из трех модулей, один из которых уже завершился 23 апреля. По итогам всего обучения слушатели научатся углубленной оценке развития ребенка, составлению индивидуальной программы ранней помощи, познакомятся со специальными технологиями работы с детьми, имеющими различные заболевания. Преподавателями станут представители Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства.

Ранняя помощь – это комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям и их семьям. Они призваны как можно раньше выявить детей, имеющих ограничивающие их возможности заболевания, а также содействовать их оптимальному развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в общество. Кроме того, эти мероприятия направлены на сопровождение и поддержку семей с такими детьми и повышение компетентности родителей или законных представителей.