В День Победы состоится праздничный автопробег Авторадио Тюмень

Фотография предоставлена организаторами акции

Авторадио приглашает тюменцев на празднование Дня Побед.! Юбилейный, десятый раз "первое автомобильное" проведет патриотическую акцию-автопробег "По машинам!".

9 мая в 18:00 у "Технопарка" соберутся экипажи на стилизованных автомобилях в тематике Великой Победы. Ежегодно слушатели "первого автомобильного" с азартом и трепетом оформляют свои автомобили, чтобы стройными колоннами совершить автопробег по центральным улицам города. Старт праздничному автопробегу даст всероссийская минута молчания.

В этом году было выбрано четыре маршрута к памятным местам нашего города, чтобы почтить память тех, кто ковал Великую Победу, тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой.

Вы готовы показать свой стилизованный автомобиль всей Тюмени? Тогда регистрируйтесь прямо сейчас! Заявки на участие в автопробеге принимаются в группе "Авторадио Тюмень" во "ВКонтакте".

Итак: 9 мая, 18:00, парковка Технопарка со стороны ул. Республики (у Текутьевского бульвара).

Автомобильный партнер - официальный дилерский центр LADA "Тюмень-АВТОВАЗ". Партнеры проекта: складской комплекс "Сибирский на Барабинской" и стоматология "Ультра Дент".