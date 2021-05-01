Ишимцам расскажут, как заставить себя встать с дивана

Лекция-интервью на тему "Мотивация и целеполагание. Как встать с дивана" пройдет 3 мая на площадке ишимского мультицентра "Моя территория". Автором и спикером станет эксперт по публичным выступлениям Павел Ханжин.

Он расскажет, как и зачем нужно тренировать мотивацию, почему она пропадает и нужно ли жертвовать собой ради результата.

"Мы часто слышим: "Надо ставить цели", "Мотивация правит нашими действиями". Они являются поверхностными и неточными. Я подобрал иной подход и примеры, которые заставят пересмотреть восприятие публики на тему постановки целей и мотивации", — отмечает Павел Ханжин.

Лекция-интервью является авторской разработкой Павла Ханжина. Она основана на идее, что мотивация и целеполагание — неразрывные элементы: чтобы достигать цели, необходимо уметь грамотно планировать свою жизнь, пишет "Мегатюмень".