Нуждающимся тюменцам полагаются социальные выплаты

Более 1,5 тыс. жителей Тюмени получили социальные выплаты в 2020 году. Расходы из бюджета на эти цели превысили 17 млн рублей.

Как сообщила директор административного департамента Татьяна Файзуллина на заседании постоянной комиссии в гордуме, коронавирусные ограничения в целом не повлияли на объем оказанной помощи. Те, кто нуждался в ней, смогли ее получить: это пенсионеры и инвалиды, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пострадавшие от стихийных бедствий и другие категории.

Социальные выплаты направлены на первоочередные нужды - приобретение одежды, обуви, продуктов питания. С этим вопросом обратились 1040 человек. На втором по популярности месте – приобретение бытовой техники, мебели. С последствиями пожаров обратились 40 тюменцев, еше полусотне жителей требовался неотложный ремонт, 14 человекам – оплатить медицинские услуги, пишет "Вслух.ру".

По состоянию на 1 апреля 2021 года кассовые расходы на социальные выплаты составили 6 млн 444 тыс. рублей (37,5% от плановых ассигнований). Запланированная сумма в этом году такая же -17 млн 162 тыс. рублей. Размер выплаты на первоочередные нужды зависит от количества членов семьи. Супруги, несовершеннолетние дети учитываются независимо от места жительства, иные родственники - при условии постоянного проживания. Подать заявление на получение выплаты можно через сайт "Центра обеспечения мер социальной поддержки" или сайт "Госуслуги".