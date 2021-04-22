СвЖД и тюменские поисковики подписали соглашение о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой СвЖД

Дорожная территориальная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной дороге и Областной поисковый центр имени Артура Ольховского подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны планируют взаимодействовать при проведении поисковых работ, в том числе поиске родственников солдат, погибших при защите Отечества, а также помогут увековечить память о бойцах на полигоне деятельности СвЖД.

В годы войны многие бойцы, призванные на фронт из Тюменской области, участвовали в боях на территории Новгородской и Тверской областей. В эти регионы поисковики ездят ежегодно. В случае обнаружения смертных медальонов они пытаются восстановить боевой путь каждого солдата, разыскать его родственников и потомков. Сотрудничество с предприятиями и подразделениями Свердловской железной дороги, расположенными в разных регионах, будет способствовать более оперативной и эффективной поисковой работе.

К примеру, только в Тюменском регионе СвЖД трудятся свыше 10 тыс. железнодорожников, которые могут в качестве волонтеров принять непосредственное участие в деле поисковиков. Помимо поиска родственников добровольцы смогут собирать истории фронтовиков, работать с архивными документами, а также участвовать в поисковых экспедициях.

Тюменская региональная общественная организация "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" на протяжении более 30 лет занимается поиском погибших и пропавших без вести солдат и офицеров Красной Армии. 16 апреля 2021г. тюменские поисковики отправились на весеннюю "Вахту памяти": основной состав экспедиции в данный момент работает в Новгородском районе. На летние месяцы запланированы выезды в республику Карелия, Ленинградскую, Псковскую и Тверскую области, где предстоит провести поиск останков и личных вещей погибших бойцов.